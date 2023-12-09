مصدر أمني:سقوط 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل وانفجار الخامسة وتعليق الرحلات الجوية

مصدر أمني:سقوط 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل وانفجار الخامسة وتعليق الرحلات الجوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني أنه بالساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أُعلن تعليق الرحلات الجوية في إقليم كردستان وإغلاق مطار أربيل، جراء سقوط 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق من قبل فصائل الحشد الشعبي، وانفجرت طائرة خامسة.الطائرات سقطت بالقرب من تجمع «سي بيران» السكني في أربيل، وذلك على بُعد أقل من 500 متر فقط من التجمع السكني، وقال السكان إنهم شعروا بانفجار قوي، وتحطمت أبواب ونوافذ منازلهم، وأضاف المصدر .أنه صباح أمس الجمعة، تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم من  إحدى فصائل الحشد، بسقوط 7 قذائف من نوع «مورتر» على مُجمع السفارة الأمريكية فى بغداد.وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، ودعت إلى تقديم مرتكبي الهجوم على السفارة إلى العدالة، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.وتوعدت الفصائل الحشدوية في العراق، باستهداف مقرات القوات والبعثات الأمريكية في العراق، وذلك كنوع من الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمساعدات المستمرة التي تقدمها واشنطن إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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