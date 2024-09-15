مصدر أمني:سلاح الجو نفذ ضربات ضد اوكار داعشية في ديالى وصلاح الدين

مصدر أمني:سلاح الجو نفذ ضربات ضد اوكار داعشية في ديالى وصلاح الدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغ مصدر أمني ،الاحد؛ أن سلاح الجو العراقي نفذ أكثر من 3 ضربات استهدفت أوكار مهمة تضم عناصر وقيادات بتنظيم داعش في منطقة جبلية تسمى “سنكول” بالمثلث الحدودي بين كفري وديالى وطوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.واضاف المصدر؛ ان المنطقة المستهدفة هي منطقة فراغ امني بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.وأشار إلى ان القصف نفذ بناءً على معلومات استخبارية دقيقة والمعلومات الاولية تفيد بأنه استهدف الأهداف المرصودة.وفي هذه الأثناء، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان، تفاصيل الضربة عبر طائرات F16 استهدفت فيها مضافة في سلسلة جبال بلكانه قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين،  مما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل من فيها من عناصر إرهابية.

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