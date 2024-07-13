مصدر أمني:ضبط كمية من المخدرات الإيرانية في منزل أستاذ جامعي من العصائب

مصدر أمني:ضبط كمية من المخدرات الإيرانية في منزل أستاذ جامعي من العصائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، السبت، بمداهمة منزل أستاذ جامعي في العاصمة بغداد من ميليشيا العصائب ، بناءً على معلومات استخباراتية خاصة.وقال المصدر ، إن قوة من شرطة الكرخ داهمت منزل الاستاذ الجامعي في منطقة السيدية ببغداد، حيث عثرت على بندقية كلاشنكوف وشواجير عدد 7  وطلق  مسدس 2 علبة وكيس نصف كيلو بودرة بيضاء اللون وربع كيس كريستال ومنشورات دينية.ولم يشر المصدر لتفاصيل أكثر، لكنه لفت إلى القوة الأمنية، لم تتمكن من العثور على الأستاذ الجامعي لحظة المداهمة.

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