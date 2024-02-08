مصدر أمني:طرد عقيد شرطة حاول اغتصاب امرأة في الانبار

مصدر أمني:طرد عقيد شرطة حاول اغتصاب امرأة في الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن لجنة من وزارة الداخلية أوصت بمعاقبة ضابط رفيع بالطرد من السلك بعد تورطه بمحاولة اغتصاب امرأة في محافظة الأنبار غربي البلاد.وقال المصدر ،إنه بعد إلقاء القبض على المنسوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الرمادي العقيد (محمد صالح الذيابي) متلبسا بجريمة مخلة بالشرف، وتوقيفه على المادة المكفول بها سابقا وهي (ابتزاز واستغلال وظيفي)، وقضية أمس محاولته اغتصاب والاعتداء على منزل مواطنة ، شكل وزير الداخلية عبد الامير الشمري لجنة عاجلة قدمت إلى مدينة الرمادي أمس وبالتعاون مع قيادة شرطة محافظة الأنبار ومديرية شؤون وأمن الأفراد أصدرت عدة توصيات.ووفقا للمصدر، فإن من ضمن التوصيات طرد العقيد الذيابي من الخدمة العسكرية وإحالته إلى التقاعد وذلك لارتكابه انتهاكات خروقات متتالية سعت إلى زعزعة أمن المواطن وابتزازهم وتحقيق معه، مشيرا الى إحالة اوراقة إلى لجنة خاصة بالنزاهة لتحقق بأمواله وعائديتها.وكان مصدر أمني قد افاد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ضابط برتبة رفيعة اقتحم منزل امرأة في الأنبار واعتدى عليها بالضرب في محاولة لاغتصابها.

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