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مصدر أمني: أمريكا عازمة على اغتيال زعماء الحشد الشعبي الذين دمروا البلاد والعباد
مصدر أمني:طرد عقيد شرطة حاول اغتصاب امرأة في الانبار
مصدر مطلع:حكومة السوداني طلبت من إيران تزويدها بالمعلومات عن تواجد الموساد في الإقليم
حزب الدعوة يستنكر استهداف ” المقاومة الإسلامية في العراق” من قبل أمريكا
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع إسبانيا
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الأمم المتحدة ” قلقة” بسبب تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه رفح
روسيا تتهم أمريكا بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين
فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم “استخدام العنف” ضد فلسطيني الضفة الغربية
أكثر من (6540)فلسطينياً من الضفة الغربية معتقل من قبل إسرائيل
الاتحاد الأوروبي:تعليق التمويل” للأونروا” يمثل عقابا جماعيا للفلسطينيين
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نائب يدعو الحكومة إلى بيع النفط باليوان الصيني والروبل الروسي!
اليوم ..سعرصرف الدولار = 153250 ديناراً
مؤانئ البصرة:أكثر من (31) مليار دينار إيرادات ميناء أم قصر الشمالي للشهر الماضي
وفد من وزارة الداخلية يناقش(4) ملفات مع إيران جميعها في صالح الأخيرة!
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد في الشهر الماضي
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أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد في الشهر الماضي
السوداني لم يتجرأ أمام وزير الدفاع التركي ويقول له “كفى انتهاكا لسيادة العراق”
العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
واخيرا …انتصرت إيران في العراق
البداية..تعرّف على المواقع التي ضربت من قبل القوات الأمريكية في سوريا والعراق
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