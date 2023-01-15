مصدر أمني:عصابة من العصائب تسرق أكثر من (3) مليارات دينار من منزل صديق مقتدى الصدر

مصدر أمني:عصابة من العصائب تسرق أكثر من (3) مليارات دينار من منزل صديق مقتدى الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأحد، بتنفيذ عملية سطو مسلح على منزل رجل أعمال معروف في مدينة النجف مقرب جدا من مقتدى الصدر لأنه يشكل أحد أبواب المكتب الاقتصادي للتيار الصدري .وقال المصدر، بأن رجل الأعمال المعروف (تمكين الحسناوي) صاحب مصرف الموصل للاستثمار تعرض الى سرقة مبلغ يقدر بأكثر من 3 مليار دينار عراقي بعدما سطا على منزله فجر اليوم 5 مسلحون في حي الزهراء وسط محافظة النجف.وأضاف المصدر بحسب المعلومات أن العصابة من ميليشيا العصائب.

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