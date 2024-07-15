مصدر أمني:عصابة “نجفية”منتسبيها من الاستخبارات والحشد لتجارة المخدرات وخطف الأطفال والقتل والابتزاز

مصدر أمني:عصابة “نجفية”منتسبيها من الاستخبارات والحشد لتجارة المخدرات وخطف الأطفال والقتل والابتزاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة بابل، الاثنين، عن تفاصيل العصابة النجفية التي اكتشفت اثناء اعتقال احد الأشخاص بعد شكوى تقدمت بها امرأة ضده.وقال المصدر، إن “امرأة تقدمت بشكوى لدى مكافحة إجرام بابل عن اختفاء ولدها ضد أحد الأشخاص الذين كان يرافقه دائماً، وبعد اعتقال المشكو منه، اعترف انه يعمل ضمن عصابة مختصة في محافظة النجف يقودها موظف مسؤول بوزارة التربية/ تربية محافظة النجف”.وبين المصدر، أنه “بعد توقيف هذا الموظف اعترف هو الآخر على أنه يعمل ضمن عصابة يتكون أفرادها من ضباط استخبارات والحشد في النجف”.وتابع المصدر، ان” أفراد العصابة المعتقلين لغاية الآن، اعترفوا بالعديد من جرائم القتل والخطف وتجارة المخدرات والابتزاز التي قاموا بها في محافظة النجف”، مؤكدين أنهم “كانوا يستخدمون عجلات حكومية تابعة للاستخبارات لغرض تنفيذ جرائمهم”.

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