مصدر أمني:فشل الأعداد لتظاهرة تطالب بإقالة محافظ ذي قار

مصدر أمني:فشل الأعداد لتظاهرة تطالب بإقالة محافظ ذي قار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية ليلة إفشال مخطط اسقاط المحافظ، فيما بيّن أن من ضمن المطلوبين قضائيا مسؤولين كبار في المحافظة ومقربين من المحافظ نفسه.وقال المصدر ، إن “العملية الأمنية من قبل جهاز الأمن الوطني في المحافظة استمرت لغاية الساعة الخامسة فجراً، حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص حتى الآن، فيما تواصل القوات الامنية ملاحقة 7 آخرين قاموا بالمشاركة في عملية التخطيط للإطاحة بالمحافظ محمد الغزي، من خلال افتعال التظاهرات وحرق الشوارع واقتحام مبنى ديوان المحافظة”.وأضاف المصدر، أن “من بين الذين تلاحقهم الأجهزة الامنية مسؤول رفيع سابق بديوان المحافظة ومستشارين للمحافظ بالوقت الحالي وموظفين كبار “، موضحاً ان” قاضي التحقيق المختص أصدر امراً بملاحقة المشاركين في المخطط وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب”.

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