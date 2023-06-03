مصدر أمني:فشل الأعداد لتظاهرة تطالب بإقالة محافظ ذي قار

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مصادر حكومية وبرلمانية:(30) مليون دولار سنوياً نفقات “الإيفادات الخارجية” للرئاسات الثلاث
نائب:نحاول”التقليل”من عجز الموازنة الكارثي
النفاق..تحالف الفتح:تحركات السفيرة الأمريكية “تنتهك الأمن القومي العراقي”!
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مصادر حكومية وبرلمانية:(30) مليون دولار سنوياً نفقات “الإيفادات الخارجية” للرئاسات الثلاث
ائتلاف المالكي:تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات بعد إقرار الموازنة
مصدر مسؤول:حكومة السوداني متواطئة مع إيران في تعطيل الخدمة الكهربائية
النقد الدولي:العراق سيعاني من عجز مالي كبير في حالة عدم تحسين إدارته المالية
حكومة الإقليم سرقت رواتب موظفيها وتطالب المركز بصرف1.2 تريليون دينار لصرفها!!
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