مصدر أمني:قصف جديد لقاعدة عين الأسد غربي الانبار من قبل الحشد الشعبي

مصدر أمني:قصف جديد لقاعدة عين الأسد غربي الانبار من قبل الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدران بالجيش العراقي لرويترز إن صواريخ كاتيوشا استهدفت، اليوم الأحد (22 تشرين الأول 2023)،، قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارا سمع داخل القاعدة.ويعتبر هذا الهجوم الرابع من نوعه الذي تشهده قاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار خلال الأيام الـ 4 الماضية، حيث تم استهداف القاعدة بثلاثة صواريخ على ما يبدو من مدينة قريبة من البغدادي، اليوم. وفق مصادر عسكرية.يشار إلى أن قاعدة حرير في مدينة إربيل بإقليم كردستان، شهدت أيضا هجوماً مماثلاً ضد قوات أميركية، فضلا عن قاعدة فيكتوريا في العاصمة بغداد.وجاءت تلك الهجمات وسط مخاوف أيضا من تعرض السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة بشكل كبير، لمحاولات استهداف مماثلة أيضا.

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