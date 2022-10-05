مصدر أمني:مدير المخابرات التركي التقى قادة أحزاب عراقية في أربيل
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر امني مسؤول ،الاربعاء، عن عقد مدير المخابرات التركية 7 لقاءات مع شخصيات سياسية في اربيل.وقال المصدر، إن “الأوضاع الامنية الاستثنائية في العراق تفرض المزيد من الانتباه لخطوات الدول الإقليمية والدولية في الداخل لأن بعضها يؤثر في المسار الأمني خاصة في ظل وجود تدخلات واضحة في المشهد منذ سنوات”.واضاف، ان “مدير مخابرات تركيا عقد 7 لقاءات مع شخصيات سياسية تمثل قادة احزاب سنية وكردية وتركمانية مؤخرا”، متسائلا “هل تعلم بغداد بها وما جرى حيال ولماذا يلتقي مسؤول امني رفيع لدولة اجنبية بقيادات سياسية عراقية”.واشار الى ان “هكذا لقاءات مبهمة تثير القلق وتستدعي موقف من بغداد في متابعة هكذا ملفات حساسة خاصة وان انقرة تتوغل حاليا لمسافة تصل الى 150كم في عمق الاراضي العراقي بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني”.