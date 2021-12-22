مصدر أمني:مذكرة إلقاء قبض بحق قائممقام الموصل بجريمة الفساد

مصدر أمني:مذكرة إلقاء قبض بحق قائممقام الموصل بجريمة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر امني، الأربعاء، عن صدور مذكرتي القاء قبض بحق قائممقام الموصل زهير الاعرجي بتهم تتعلق بالفساد. وافاد المصدر، بأن “مذكرتي القبض صدرتا وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي للتحقيق مع الأعرجي بملف الاراضي السكنية”.وأضاف، أن “النزاهة ضبطت مولدة كهرباء امام منزل الأعرجي في حي نركال بالجانب الايسر بناءً على اعترافات متهم موقوف بقضية رشوة “.من جانبه، نفى الأعرجي علمه بصدور أمري القاء القبض بحقه، مبينا أن ما ابلغ به يتعلق بقضية استقدامه للنزاهة والتي سيمتثل لها الاحد القادم.

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