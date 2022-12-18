مصدر أمني:مقتل وإصابة 10 عناصر شرطة جراء انفجار عبوة ناسفة في كركوك

مصدر أمني:مقتل وإصابة 10 عناصر شرطة جراء انفجار عبوة ناسفة في كركوك
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 كركوك/ شبكة أخبار العراق- اندلعت اشتباكات بين قوة أمنية، ومجموعة مسلحة يُعتقد انتماؤها لتنظيم داعش قرب مكان التفجير الذي وقع صباح اليوم الأحد في كركوك وأسفر عن سقوط ضحايا من قوات الشرطة الاتحادية.وقال مصدر أمني، إن هذه القوة تمكنت من قتل أحد المسلحين، مضيفا أن عملية تفتيش كبيرة تجري في المنطقة بحثا عن مسلحين آخرين.من جهته قال مصدر طبي، إن حصيلة ضحايا الشرطة الاتحادية الذين سقطوا جراء التفجير ارتفعت إلى 9 عناصر، وجريح واحد.إلى ذلك أكد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان إنه “في عمل ارهابي جبان، استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بإنفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك”.وأضاف أنه “بعد أن اطلع القائد العام للقوات المسلحة على مجريات الحادث وجه سيادته بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم، مشيراً الى ان العناصر الإرهابية لجأت إلى اساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قواتنا الأمنية البطلة”.ووجه القائد العام للقوات المسلحة، القطعات الامنية بالانتباة وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية ، كما وجه أيضاً بتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي .وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من صباح اليوم، بسقوط 8 ضحايا من قوات الشرطة الاتحادية بينهم ضابط بتفجير استهدف دورية عسكرية لهم جنوب غرب محافظة كركوك.وأبلغ المصدر ، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلتين للدورية أحداهما ناقلة جنود والأخرى عجلة عسكرية نوع “همر” في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

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