مصدر أمني:مقتل وإصابة (27) شخصا من الحشد الشعبي جراء الضربة الامريكية

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جولة جديدة لبلينكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
السودان..البرهان يوجه الجيش بالانتقال الى صفحة الهجوم للقضاء على ميليشيا الرد السريع
نتانياهو:لن نوقف الحرب على غزة ولن نطلق سراح الأسرى الفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع آلية لاستخدام أموال روسيا لصالح أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلن عن تجربة إطلاق صواريخ “كروز”من الغواصات
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وزير مالية الإقليم:قوائم أسماء موظفي الإقليم نظيفة بنسبة 90%
النزاهة النيابية: عدم وجود “فيتو”على فتح ملفات الفساد
وزارة النفط: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار= 153500ديناراً
وزير النقل لنظيره التركي:تحقيق مصالحكم الاقتصادية من الأسبقيات رغم الجفاف بسبب تخفيضكم لمياه دجلة والفرات
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اليوم..المواجهة بين اليابان وإيران ضمن بطولة كأس آسيا
اللاعب العراقي (أيمن حسين) يتصدر لائحة هدافيّ بطولة آسيا لكرة القدم
درجال يثمن الجهود المبذولة من قبل المنتخب والكادر التدريبي ويدعو الاستمرار في مشاركات أفضل للعراق
العراقيون يحملون الحكم الإيراني مسؤولية خسارة المنتخب أمام الأردن
اليوم..تعرّف على القنوات الناقلة لمواجهة العراق والأردن
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البداية..تعرّف على المواقع التي ضربت من قبل القوات الأمريكية في سوريا والعراق
رشيد:أولوياتي كرئيس جمهورية ” تطبيق المادة 140،حصة الإقليم من الموازنة، استحداث محافظة حلبجة”
الخيانة والتبعية..وزير الكهرباء لم يحمل إيران مسؤولية الانقطاع الكهربائي جراء فقدان الغاز خلافا للعقد المبرم
بالوثائق..النزاهة النيابية تكشف فساد (أمين بغداد) العائد لعمار الحكيم بمليارات الدنانير
الشابندر:الأحزاب الشيعية دمرت البلاد والعباد
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- اذاعة INN