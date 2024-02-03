مصدر أمني:مقتل وإصابة (27) شخصا من الحشد الشعبي جراء الضربة الامريكية

مصدر أمني:مقتل وإصابة (27) شخصا من الحشد الشعبي جراء الضربة الامريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر امني، اليوم السبت ( 3 شباط 2024) مقتل واصابة 27 شخصا جراء القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي في القائم.وقال المصدر ، ان “27 قتيلا وجريحا وقعوا نتيجة القصف الامريكي على مقرات الحشد في القائم غربي الانبار”، واضاف المصدر، ان “القتلى والجرحى من عناصر الحشد الشعبي”.وكانت عدد من مناطق غربي محافظة الانبار، خصوصا مقرات الحشد في القائم ، شهدت ليلة صعبة، فجر السبت ( 3 شباط 2024)، نتيجة الغارات الامريكية المكثفة التي استهدفت مواقع مختلفة للفصائل في المدينة.

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