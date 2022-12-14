مصدر أمني:مقتل واصابة (8)اشخاص بانفجار عبوة ناسفة على عجلة عسكرية

مصدر أمني:مقتل واصابة (8)اشخاص بانفجار عبوة ناسفة على عجلة عسكرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف دورية للجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد إلى 8 بين ضحية وجريح.وقال المصدر ، إن الحصيلة التفجير الذي استهدف الدورية في قضاء الطارمية ارتفعت إلى ثلاث ضحايا بينهم آمر الفوج، و5 جرحى بينهم ضابط برتبة مقدم والبقية جنود.وكان مصدر في الشرطة العراقية قد افاد في وقت سابق من اليوم، باستهداف دورية عسكرية تابعة للجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر ، إن عبوة انفجرت مستهدفة دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد مما أسفر عن مقتل آمر فوج – ضابط برتبة مقدم ركن – وإصابة مساعده وجنديين آخرين بجروح خطيرة كحصيلة أولية.وتنشط خلايا تنظيم داعش في مناطق شمالي العاصمة العراقية رغم العمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة بين الحين والآخر في محاولة لتطهيرها.

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