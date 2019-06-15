مصدر أمني:مليشيا كتائب حزب الله تستهدف قاعدة بلد الجوية

مصدر أمني:مليشيا كتائب حزب الله تستهدف قاعدة بلد الجوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، ليلة امس الجمعة، سقوط قذائف هاون على قاعدة جوية بمحافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.وأوضحت الخلية عبر حسابها على “الفيسبوك” أن ثلاث قذائف هاون، سقطت على قاعدة بلد الجوية التي تقع على بعد 64 كلم شمالي بغداد.وأضافت الخلية، أن القذائف، أسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش والأحراش المحيطة بالقاعدة، مؤكدة إخماد النيران دون أي أضرار بشرية.فيما اكد مصدر امني ان مليشيا كتائب حزب الله من اطلقت تلك القذائف.

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