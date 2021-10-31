مصدر أمني:ميليشيا الحشد الشعبي تستهدف منطقة المنصور بثلاثة صواريخ كاتيوشا

مصدر أمني:ميليشيا الحشد الشعبي تستهدف منطقة المنصور بثلاثة صواريخ كاتيوشا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني مسؤول، بسقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا فجر الأحد في منطقة المنصور في العاصمة بغداد.وأضاف المصدر ، بأن ثلاثة صواريخ نوع “كاتيوشا” سقطت في المنطقة المذكورة، أحدها في شارع النقابات قرب مستشفى الهلال الاحمر، والثاني في شارع الاميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي ( البناية متروكة)، والثالث بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور، مشيرا إلى أن الصواريخ أحدثت إنفجارات.وأشار المصدر أن جميع الحوادث لم تُخلّف إصابات تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بسيارة مدنية والسياج الخارجي لدائرة الإسالة.وكان شهود عيان قد قال إنهم سمعوا دوي إنفجارات في جانب الكرخ من بغداد وتحديداً قرب منطقة المنصور.يذكر ان ميليشيا الحشد الشعبي رواتبها وسلاحها وتجهيزاتها من خزينة الدولة العراقية ولكن أوامرها من إيران.

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