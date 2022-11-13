مصدر أمني:ميليشيا الحشد تسرق مضخات المياه وأسلاك الكهرباء من مدينة البصرة الرياضية

مصدر أمني:ميليشيا الحشد تسرق مضخات المياه وأسلاك الكهرباء من مدينة البصرة الرياضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر  أمني في محافظة البصرة، الأحد، عن حدوث سرقة داخل مدينة البصرة الرياضية قبل موعد بطولة كأس الخليج الـ 25 من قبل ميليشيا الحشد الشعبي، فيما وصفها بـ “المخزية”.وقال المصدر إن “مضخات ماء رئيسية وأسلاك كهربائية باهظة الثمن قد سرقت من المدينة الرياضية”، مضيفاً أن “كاميرات مراقبة حديثة ايضا تمت سرقتها من مرآب ملعب المدينة الرياضية في ظروف غامضة”.وبين، أن “الإجراء الذي اتخذ هو نقل الشرطة المكلفين بحماية بوابات المدينة الرياضية “، مؤكدا أن “السرقة تمت بدخول عجلات من عمليات حشد البصرة  والشرطة لم تستطيع منعهم  لانهم فوق القانون.

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