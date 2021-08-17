مصدر أمني:ميليشيا الحشد تفخخ عجلة لتفجيرها في الناصرية لإثارة الطائفية وكسب الانتخابات

مصدر أمني:ميليشيا الحشد تفخخ عجلة لتفجيرها في الناصرية لإثارة الطائفية وكسب الانتخابات
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الناصرية/شبكة أخبار العراق- دخلت القوات الأمنية في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، في حالة إنذار بعد تلقيها بلاغا يفيد بوجود عجلة يشتبه بأنها مفخخة دخلت المحافظة.وقال مصدر أمني ، إن السلطات الأمنية شددت الإجراءات الأمنية داخل مراكز المدن بحثاً عن العجلة.وأضاف أن المعلومات التي تلقتها القوات الأمنية تفيد بأن هناك محاولة لاستهداف أحدى المواكب الحسينية في المحافظة.وتساءل المصدر :كيف وصلت المفخخة الى الناصرية بعد مرورها بمئات السيطرات؟،ولماذا الأن؟.واكد ان ميليشيا الحشد وراء هذا الفعل الآرهابي كجزء من عملهم اليومي.

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