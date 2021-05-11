مصدر أمني:ميليشيا بدر تشن هجوما على قرية “الهيتاوين” في ناحية العظيم وتدمير مضخاتهم الزراعية والكهربائية

مصدر أمني:ميليشيا بدر تشن هجوما على قرية “الهيتاوين” في ناحية العظيم وتدمير مضخاتهم الزراعية والكهربائية
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بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (11 أيار 2021)، بوقوع هجوم لميليشيا بدر على محيط قرية تقع في الحدود بين محافظتي صلاح الدين وديالى، ودمروا 15 محوّلة ومضخّة زراعية.وقال المصدر ، إن “مجموعة من ميليشيا بدر هاجمت محيط قرية الهيتاويين في ريف ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) مستهدفا نقطة أمنية للجيش، دون أي إصابات بشرية”.وأشار إلى أن “الميليشيا هاجمت محولات ومضخات زراعية تقع قرب نهر العظيم ودمر 15 منها بالحرق والاستهداف بالإطلاقات النارية ما أدى إلى عطلها”.وأضاف، أن “المحولات والمضخات الزراعية تؤمن الكهرباء لسحب المياه لمناطق زراعية واسعة واستهدافها يأتي من باب الاضرار باقتصاد العراق تنفيذا للمصالح الايرانية”.

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