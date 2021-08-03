مصدر أمني:ميليشيا بدر وكتائب حزب الله وراء قتل السجناء السنّة في سجن الناصرية المركزي

الناصرية/ شبكة اخبار العراق – كشف مصدر أمني ،الثلاثاء، إن عدد السجناء السنّة المحكومين بالمادة 4 ارهاب الذين قتلوا على يد ميليشيا بدر وكتائب حزب الله في سجن الحوت بالناصرية لغاية 31/7 من العام الجاري نحو 13 شخصا، بالتعاون مع إدارة السجن الخاضعة لهما ،وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه،ان ميليشيا بدر وحزب الله يمارسان شتى انواع التعذيب وأخرها بزرق ابر الموت ، وان السجناء الذين قتلوا تم حقنهم بمادة ” سيانيد البوتاسيوم” ذات السمية العالية ، والطب العدلي وبضغط من الميليشيا اعلاه اصدر شهادات وفاة “عادية” اي الموت طبيعي ،وجميع الذين قتلوا أبرياء من التهمة وانما جاؤوا عن طريق المخبر السري التابع للميليشيات ، وقد رفض الطب العدلي في الناصرية وبغداد وبأمر من وزارة الصحة التابعة للتيار الصدري دخول لجنة طبية متخصصة لفحص الجثث.