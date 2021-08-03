مصدر أمني:ميليشيا بدر وكتائب حزب الله وراء قتل السجناء السنّة في سجن الناصرية المركزي

مصدر أمني:ميليشيا بدر وكتائب حزب الله وراء قتل السجناء السنّة في سجن الناصرية المركزي
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 الناصرية/ شبكة اخبار العراق – كشف مصدر أمني ،الثلاثاء، إن عدد السجناء السنّة المحكومين بالمادة 4 ارهاب  الذين قتلوا على يد ميليشيا  بدر وكتائب حزب الله في سجن الحوت بالناصرية لغاية 31/7 من العام الجاري نحو 13 شخصا، بالتعاون مع إدارة السجن الخاضعة  لهما ،وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه،ان ميليشيا بدر وحزب الله يمارسان شتى انواع التعذيب وأخرها بزرق  ابر الموت ، وان السجناء الذين قتلوا  تم حقنهم بمادة ” سيانيد البوتاسيوم” ذات السمية العالية ، والطب العدلي وبضغط من الميليشيا اعلاه اصدر شهادات وفاة “عادية” اي الموت طبيعي ،وجميع الذين قتلوا أبرياء من  التهمة  وانما جاؤوا عن طريق المخبر السري التابع للميليشيات ، وقد رفض الطب العدلي في الناصرية وبغداد وبأمر من وزارة الصحة التابعة للتيار الصدري دخول لجنة طبية متخصصة لفحص الجثث. 

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