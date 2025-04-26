مصدر أمني:ميليشيا مقتدى تقتحم مركز شرطة في النجف وتطلق سراح (4) عناصر من اتباعها

مصدر أمني:ميليشيا مقتدى تقتحم مركز شرطة في النجف وتطلق سراح (4) عناصر من اتباعها
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 النجف/ شبكة أخبار العراق-  أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة السبت، بأن العشرات من ميليشيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حاصروا مركز شرطة حي ميسان وسط مدينة النجف، وتمكنوا من إطلاق سراح أربعة موقوفين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق.وقال المصدر ، إن “الاحتجاج جاء بعد أن اعتقلت القوات الأمنية أربعة عناصر من ميليشيا سرايا السلام، أثناء محاولتهم رفع رايات تمثل التيار فوق مجسرات الزهراء وسط النجف، حيث منعتهم القوات واعتقلتهم بعد مشادة كلامية نشبت بين الطرفين”.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه: “لاحقاً، تجمع أكثر من 200 شخص من ميليشيا الصدر الذي يدعو إعلاميا الى احترام القانون وهو اول المخالفين له وقاموا بتطويق مركز شرطة حي ميسان، وتمكنوا من إطلاق سراح المعتقلين بعد محاصرة المركز”.وأشار إلى أن “القوات الأمنية وقفت عاجزة أمام الأعداد الكبيرة للمتجمعين، ولم تتمكن من السيطرة على الموقف أو إعادة الموقوفين إلى الحجز”.

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