مصدر أمني:نجاة نائب كردي من محاولة اغتيال

مصدر أمني:نجاة نائب كردي من محاولة اغتيال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس (10 آب 2023)، بنجاة النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملا شكور كريم من محاولة إغتيال في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر ، إن “النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملا شكور كريم، نجا من عملية اغتيال في مركز حمرين بقضاء طوز خورماتو التابعة إداريا لمحافظة صلاح الدين”.

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