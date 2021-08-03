مصدر أمني:نقل 5 امري افواج بالحشد لصلتهم بالمرشح في الانتخابات وعد القدو

مصدر أمني:نقل 5 امري افواج بالحشد لصلتهم بالمرشح في الانتخابات وعد القدو
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء، عن نقل خمسة قياديين في الحشد الشعبي من نينوى إلى مناطق أخرى في وسط وجنوبي العراق جراء صلات وثيقة تربطهم مع أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال المصدر ، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن قيادة الحشد الشعبي أصدرت أوامر بنقل آمري 5 أفواج من لواء 30 في الحشد من سهل نينوى الى افواج أخرى في وسط وجنوبي البلاد.وأرجع المصدر سبب نقل هؤلاء إلى أنهم يدينون بالولاء إلى وعد القدو القيادي السابق في لواء 30 والمرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.وأضاف أن قرار نقل آمري الأفواج جاء لتجنب ممارسة القدو أي ضغوطات للهيمنة على أصوات الناخبين في مناطق سيطرة اللواء 30 والتي يتمركز فيها المكون الشبكي.وأشار المصدر إلى أن الترجيحات تشير إلى أن من يقف وراء إصدار هذه الأوامر هم متنفذون من المكون الشبكي ومنافسون للمرشح وعد القدو في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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