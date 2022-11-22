مصدر أمني:هبوط اضطراري لطائرة سمتية في سامراء

مصدر أمني:هبوط اضطراري لطائرة سمتية في سامراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مصدر عسكري ،الثلاثاء، أن” طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش تعرضت لخلل مما جعلها تهبط بشكل اضطراري بالقرب من محطة الكهرباء الحرارية في مدينة سامراء بصلاح الدين ، مبينا ان” الحادثة ادت الى اصابة اثنين من طاقمها “. وأشار الى ان” القوات الأمنية حوطت مكان هبوط الطائرة لحماية الطاقم واخلاء المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج “.

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