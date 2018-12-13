مصدر أمني:هروب 21 داعشيا من سجن سوسة في السليمانية
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر أمني مسؤول في السليمانية ،الخميس، ان 21 قياديا من تنظيم داعش قد هربوا من سجن “سوسة” الاتحادي.وقال المصدر اليوم انه خلال الايام الماضية هرب اولئك السجناء من السجن المذكور، مبينا انه تم القبض ستة منهم في مدينة السليمانية، وعلى 10 اخرين في ناحية بازيان.واضاف المصدر ان خمسة اخرين من السجناء الهاربين يعتقد انهم في منطقة “ديليزه” بالمحافظة، مشيرا الى ان القوات الامنية تجري عمليات بحث وتفتيش لإلقاء القبض عليهم.