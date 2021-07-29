مصدر أمني:وصول رتل أمريكي قادما من أربيل إلى قاعدة مخمور شرقي الموصل

مصدر أمني:وصول رتل أمريكي قادما من أربيل إلى قاعدة مخمور شرقي الموصل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني، الخميس، عن وصول رتلا عسكريا أمريكيا إلى قضاء مخمور شرقي مدينة الموصل قادما من مدينة أربيل.وقال المصدر: إن “الرتل يضم 16 عربة همر عسكرية، ول صباحاً إلى مخمور واستقر بالقاعدة العسكرية، ولم تعرف المهمة التي قدم من آجلها حتى الآن”.وأضاف أن “الرتل الأمريكي كان معه أفراد من قوات البيشمركة الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، دخلوا إلى مخمور واستقروا في القاعدة”.وتتخذ القوات الأمريكية من قاعدة الحرير في أربيل مقرا لها، فيما تقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ مهمات استطلاعية بالمناطق المحيطة، دون علم السلطات الأمنية العراقية.

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