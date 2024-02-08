مصدر أمني: أمريكا عازمة على اغتيال زعماء الحشد الشعبي الذين دمروا البلاد والعباد

مصدر أمني: أمريكا عازمة على اغتيال زعماء الحشد الشعبي الذين دمروا البلاد والعباد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر أمني، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، ان الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى اغتيال زعماءالحشد الولائي .وقال المصدر، ان “الولايات المتحدة الامريكية غيرت خطتها في الرد على قصف قواتها من خلال تنفيذ عمليات اغتيال لزعماء الحشد الولائي  الذين دمروا العراق وشعبه من عمليات قتل وسرقة ماله العام وحرق مصانعه وزراعته وتهجير ابنائه وخاصة الكفاءات الوطنية العراقية ، مبينا ان “واشنطن ادركت ان قصف بعض مقرات الفصائل والحشد غير مؤثر بشكل كبير للحد من تلك الهجمات ضدها”.واكد ان “الولايات المتحدة الامريكية قد تعمل وتسعى الى تنفيذ عمليات اغتيال جديدة ، واشار المصدر ، ان افضل قرار لوقف عمليات الاغتيال هو إلغاء الحشد الشعبي لتحقيق استقرار البلاد لأن بقائه لا استقرار للبلد نهائيا ، وكانت عجلة قد تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مساء امس الأربعاء، اسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم قيادي في  ميليشيا كتائب حزب الله المدعو وسام الساعدي مسؤول عمليات الميليشيا.

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