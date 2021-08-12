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مصدر أمني :أوامر قبض بحق 7 موظفين في بلدية الناصرية لفسادهم
الخارجية النيابية:قمة بغداد لن تناقش النفوذ الإيراني في العراق بل التدخل التركي فقط
رئيس كتلة: إزالة الرايات الحسينية في منطقة العامرية يمثل “النهج الأموي”!!
الغزي يوجه بتشكيل فرق فرعية لمعالجة ملف المياه في المحافظات الجنوبية
عون يمنح موافقة استثنائية لحكومته على الإتفاق النفطي مع العراق
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الغزي يوجه بتشكيل فرق فرعية لمعالجة ملف المياه في المحافظات الجنوبية
عون يمنح موافقة استثنائية لحكومته على الإتفاق النفطي مع العراق
التخطيط النيابية:الحكومة لم تنفذ قانون الموازنة لغاية الأن
نائب:جهات سياسية (شيعية وسنية) تقاسمت النفط بشكل سري وعلى الإدعاء العام التدخل الفوري
صالح:العراق ليس أمامه فرصة لتجنب الاقتراض لمواجهة مخاطر تقلب اسواق النفط
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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