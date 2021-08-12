مصدر أمني :أوامر قبض بحق 7 موظفين في بلدية الناصرية لفسادهم

مصدر أمني :أوامر قبض بحق 7 موظفين في بلدية الناصرية لفسادهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن محكمة تحقيق النزاهة أصدر أوامر قبض بحق موظفين في مديرية بلدية الناصرية.وأبلغ المصدر وكالة شبكة أخبار العراق، أن محكمة تحقيق النزاهة أصدرت أوامر قبض بحق 7 موظفين بارزين في مديرية بلدية الناصرية نتيجة اتهامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي والاستيلاء على أراض وتشييد دور عليها بالقرب من مستشفى بنت الهدى التعليمي وسط المحافظة. وبين أن أوامر القبض صدرت وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

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