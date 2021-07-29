مصدر أمني :إقالة مدير استخبارات محافظة المثنى

مصدر أمني :إقالة مدير استخبارات محافظة المثنى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باقالة قائد أمني  كبير من منصبه في محافظة المثنى جنوبي العراق. وقال المصدر، إن أمراً صدر باقالة العميد عبد الامير الاعاجيبي من منصب مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى.وأوضح المصدر، أن الامر قضى بتكليف العميد عباس حسن سلمان الزاملي بديلا عنه، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن سبب الاقالة.

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