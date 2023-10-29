مصدر أمني: الأعرجي في السليمانية لتعزيز أمن الحدود الإيرانية

مصدر أمني: الأعرجي في السليمانية لتعزيز أمن الحدود الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الاحد (29 تشرين الأول 2023)، إلى محافظة السليمانية لبحث ملفات تتعلق بالأمن في المحافظة وإقليم كردستان وحماية حدود إيران . حسب مصدر مطلع ، فأن” الأعرجي سيلتقي قيادات المحافظة السياسية والأمنية وسيعقد اجتماعات أمنية وسياسية مع قادة الأحزاب في السليمانية”.وأضاف، إن” مباحثات الأعرجي ستتركز على الصعيدين الداخلي والخارجيّ، سواء الأمنية أو السياسية”.وأكد المصدر ،أن الأعرجي يعتبر حماية حدود إيران واجب شرعي  وتنظيمي باعتباره قيادي في منظمة بدر المرتبطة عقائديا  وتنظيميا بإيران.

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