مصدر أمني: القوات التركية تتمدد في شمال العراق ودبلوماسية السوداني لاتجدي نفعا

مصدر أمني: القوات التركية تتمدد في شمال العراق ودبلوماسية السوداني لاتجدي نفعا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني مسؤول ،الاربعاء، بإن “تركيا اصبحت تقصف شمال العراق بشكل يومي ومتكرر تستهدف فيه سلسلة جبال متينا في دهوك وكذلك قضاء العمادية ايضا”، مشيرا الى ان ” الدبلوماسية الجدية التي تتبعها الحكومة لا تجدي نفعا، ويجب ان تكون هنالك نتائج على الارض او مواثيق من الجانب التركي يتبعها انسحاب القوات من الشمال”.ويردف: ان “هنالك انتشار واضح للقواعد ومحطات الاستخبارات التركية والتنصت حيث وصل عدد القواعد العسكرية الرئيسية والمحطات الثانوية الى اكثر من 30 قاعدة”، مضيفا انه “يجب على الحكومة استخدام الورقة الاقتصادية واتخاذ موقف المقاطعة الحقيقية للتبادل التجاري في كافة الانشطة”.ويتابع، ان ” الخيار الاخر هو الذهاب باتجاه التدويل الحقيقي للخروقات عبر مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لإدانة تركيا على قصفها المستمر على المواطنين، وتوغل قواتها العسكرية في العمق العراقي”، مردفاً ان “القوات التركية توغلت بعمق يصل الى اكثر من 90  كم في شمال العراق”. 

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