مصدر أمني: تحليق أي طائرة أمريكية فوق العراق تحتاج إلى موافقة الحكومة!

مصدر أمني: تحليق أي طائرة أمريكية فوق العراق تحتاج إلى موافقة الحكومة!
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق-  قال مصدر أمني، الثلاثاء، انه لن تحلق أي طائرة أمريكية، خاصة القاذفات الاستراتيجية على الحدود العراقية الإيرانية ، والتحليق  يحتاج إلى موافقات رسمية حصرية من بغداد”، مؤكداً أن “الجهات المختصة لم تصدر أي إذن لتحليق قاذفات أمريكية على الشريط الحدودي العراقي – الإيراني، وما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق، وننفيه جملةً وتفصيلاً”.وكانت قد تداولت انباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحليق طائرة أمريكية من نوع (B-2) فوق الشريط الحدودي العراقي – الإيراني شرق محافظة ديالى. بينما أفادت مصادر عسكرية إيرانية، يوم امس الاثنين بأن طائرة تجسس أمريكية من طراز MQ-4C، تحمل الرقم التسلسلي OVRLD02 ورمز التسجيل Q4، أقلعت من قاعدة في السعودية بعد إيقاف إشاراتها الراديوية والأقمار الصناعية.

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