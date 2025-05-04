مصدر أمني: تعزيزات عسكرية تركية مكثفة تصل معسكرها الكبير في بعشيقة

مصدر أمني: تعزيزات عسكرية تركية مكثفة تصل معسكرها الكبير في بعشيقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر أمني، اليوم الأحد، فرض إجراءات أمنية مشددة حول أكبر القواعد التركية في شمال العراق لتأمين إدخال دفعة جديدة من المدفعية الثقيلة.وقال المصدر ، إن “القوات التركية فرضت منذ ساعات الصباح الأولى، طوقاً أمنياً مشدداً حول قاعدة زليكان في منطقة بعشيقة شمال نينوى، لتأمين وصول رتل عسكري محمل بمدفعية ثقيلة تم إدخالها بآليات خاصة إلى داخل القاعدة”.وأضاف أن “أنقرة بدأت خلال الأسابيع الأخيرة بزيادة المعدات الثقيلة والجنود داخل القاعدة، وسط تصاعد المؤشرات على تعزيز دائم للوجود العسكري التركي”، مبيناً أن “عملية إدخال المدفعية تمت تحت جنح الظلام في محاولة لعدم لفت الانتباه”.وأشار إلى أن “المدفعيات الثقيلة التي تم إدخالها قادرة على تغطية معظم مناطق الموصل ومحيطها، ما يشير إلى تطور خطير تسعى من خلاله تركيا إلى فرض سياسة الأمر الواقع، عبر تعزيز أكبر وأهم قاعدة لها ضمن قاطع شمال العراق”.وأوضح المصدر أن “القاعدة تقع في بقعة جغرافية حساسة تتيح للمدفعية الثقيلة إصابة عشرات الأهداف في عمق الأراضي العراقية”، مشيراً إلى أن “لتركيا حالياً أكثر من 60 موقعاً عسكرياً داخل العراق، بعضها قواعد كبيرة تضم مدارج للطائرات”.

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