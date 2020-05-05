مصدر أمني :حشد بدر من قام بتفجير الأبراج الكهربائية في ديالى

مصدر أمني :حشد بدر من قام بتفجير الأبراج الكهربائية في ديالى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، الثلاثاء، بخروج خط ميرساد الايراني في ديالى عن الخدمة بسبب هجوم قامت به مجموعة ميليشياوية مرتبط بايران لأسباب اقتصادية سياسية .وقال المصدر: إن “عناصر من ميليشيا لواء حشد 23 التابع لمنظمة بدر استهدفوا امس وفق شهود عيان، لإيقاف خط الطاقة الايراني ميرساد الايراني بوضع عبوات ناسفة “.وأضاف، أن “التفجير تسبب بانقطاع سلك رئيسي منه أدى إلى خروجه عن الخدمة”.وأقدمت مجموعات ميليشياوية من حشد بدر، على تفجير ثلاثة ابراج كهرباء من الخطوط المغذية لكركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *