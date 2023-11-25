مصدر أمني: سحب يد أمين عام وزارة الدفاع وإحالته للتحقيق لتزويره

مصدر أمني: سحب يد أمين عام وزارة الدفاع وإحالته للتحقيق لتزويره
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم السبت، بإحالة يد الأمين العام للوزارة إلى التحقيق بتهمة تزوير ختم مكتب رئيس الوزراء.وقال مصدر أمني ، إن “العباسي وجه بسحب يد الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل الحيدري القيادي في التيار الصدري وإحالته للتحقيق بتهم تتعلق بتزوير ختم ينسب صدوره عن مكتب رئيس مجلس الوزراء”.وأضاف أن “سحب يد الحيدري لمدة 60 يوما لان بقاءه في الوظيفة يؤثر على سير عملية التحقيق”.

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