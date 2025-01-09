مصدر أمني: شرطة الانبار تتسلم الملف الأمني للمحافظة وطرد الحشد الشعبي

مصدر أمني: شرطة الانبار تتسلم الملف الأمني للمحافظة وطرد الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مطلع، يوم الخميس، أن قيادة شرطة الأنبار استكملت استعداداتها لتسلّم كامل الملف الأمني في المحافظة، بما يشمل الأقضية الحدودية والسيطرات التي تتمركز فيها حاليًا عناصر تابعة لبعض الفصائل الحشدوية .وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز دور الأجهزة الأمنية الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة، خصوصًا في المناطق ذات الحساسية الحدودية. وأكد أن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين قيادة الشرطة والحكومة المحلية، فضلًا عن دعم الحكومة الاتحادية، لضمان انتقال سلس للمهام الأمنية دون حدوث أي فراغ أمني.وأضاف المصدر أن الاستعدادات شملت تجهيز العناصر الأمنية بالمعدات اللازمة، وتنفيذ تدريبات مكثفة لضباط الشرطة ومنتسبيها لتمكينهم من التعامل مع مختلف التحديات الأمنية التي قد تواجههم، بما في ذلك تأمين المناطق الحدودية ومراقبة عمليات التهريب أو التسلل.وتابع القول إن قيادة الشرطة ستعلن عن تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة، بعد استكمال عملية تسلم السيطرات والنقاط الأمنية بشكل رسمي.

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