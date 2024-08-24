مصدر أمني: لص الإطار (نور زهير) عاد إلى دبي ولم يتعرض لحادث سير في بيروت

مصدر أمني: لص الإطار (نور زهير) عاد إلى دبي ولم يتعرض لحادث سير في بيروت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر أمني في لبنان، اليوم السبت، ان رجل الاعمال العراقي نور زهير المشتبه بتورطه بقضية “سرقة القرن”، لم يمض في لبنان سوى 3 أيام. واضاف المصدر، بأن زهير قد غادر لبنان أمس الجمعة الى دولة الإمارات.ولم يعلق المصدر الأمني على التقارير التي تحدثت عن إصابة زهير بحادث سير.في المقابل، قالت مصادر في مستشفى “سانت تيريز” الواقعة في منطقة الحدث، وهي احدى ضواحي بيروت، انه لا يمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود نور زهير في المستشفى، او ما اذا كان دخل المستشفى من الأساس بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة في حادث سير.وبينما قالت هذه المصادر من داخل المستشفى، أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل اضافية، قالت مصادر اخرى في الصليب الاحمر اللبناني وهيئة الدفاع المدني اللبناني انه ليس لديها ملف يحمل اسم نور زهير او تعرضه لحادث ونقله الى اي من المستشفيات في العاصمة اللبنانية.وأوضحت المصادر، في الهيئتين الطبيتين أنه لا تقارير لديها حول حالة كهذه لهذا الشخص، كما أنها لم تنقل جريحا في الحادث المشار إليه في منطقة الحدث.

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