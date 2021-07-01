مصدر أمني: ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفجير الأبراج الكهربائية بأمر إيراني

مصدر أمني: ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفجير الأبراج الكهربائية بأمر إيراني
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 تكريت/ شبكة خبار العراق-أكد مصدر أمني رفيع المستوى،اليوم الخميس، أن استهداف الأبراج الكهربائية في عموم العراق قامت به مجموعات إرهابية من قبل ميليشيا الحشد الشعبي تنفيذا لأمر إيراني لتدمير ما تبقى من العراق ولغايات سياسية واقتصادية. وأوضح المصدر أن البيانات التي تصدرها إيران وتحمل داعش الارهاب مسؤولية ذلك غير دقيقة لآن جميع الأبراج التي تم تفجيرها تقع ضمن مسؤوليات قواطع فصائل الحشد الولائي خاصة في ديالى وكركوك وصلاح الدين  والموصل وباقي المناطق .هذا وأعلن جاسم جبارة عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين يوم الخميس تعرض أبراج الطاقة بالمحافظة لعشرات العمليات التخريبية التي تسببت بانقطاع تجهيز الطاقة في العديد من المناطق، متهما “تجاراً” للوقود بالوقوف وراء تلك الأعمال.وقال جبارة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان ، “كان لنا لقاء مع وكيل وزارة الكهرباء والمسؤولين في الوزارة إستمعنا لآرائهم ولا نريد نحمل الوزارة المسؤولية ما يجري بالبلاد”.وأضاف أن الوزارة لها حجج مبررة تتمثل بعد توفير التخصيصات المالية من قبل الحكومة الاتحادية.كما أشار النائب إلى أن هناك مشكلة أخرى ببعض المحافظات منها صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى والأنبار وهي مشكلة من نوع آخر تتعلق بتفجير أبراج الطاقة.وزاد بالقول إن أبراج الطاقة بمحافظة صلاح الدين تعرضت إلى أكثر من 64 عملية تخريبية، مبينا أن العمليات تحدث في مناطق مفتوحة، وجهود كوادر الصيانة تنجز وتعيد برج الطاقة إلى العمل وبعد مغادرة فريق الصيانة يتم تفجير البرج مرة أخرى، ومثلما حصل غرب كركوك في أبراج نقل الطاقة في منطقة ملا عبد الله حيث فجرت الابراج أكثر من 20 مرة وآخرها أمس الأربعاء تم تفجير 4 أبراج لنقل الطاقة في منطقة القيارة باتجاه صلاح الدين والموصل.

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