مصدر إطاري:ائتلاف إدارة الدولة لم يتفق على أسم المرشح لرئاسة البرلمان

مصدر إطاري:ائتلاف إدارة الدولة لم يتفق على أسم المرشح لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر في الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، ان اجتماع ائتلاف إدارة الدولة لم يتوصل لاتفاق على مرشح محدد لرئاسة مجلس النواب او تحديد موعد لعقد جلسة الانتخاب.وقال المصدر ، انه “رغم اجراء نقاش مطول في الاجتماع حول الموضوع، الا ان جميع الاطراف لم تتوصل الى نتيجة بخصوص جلسة انتخابات الرئيس، مبينا، انه “حتى البيان الذي صدر عن الاجتماع لم يشير الى اتفاق لعقد الجلسة”.واضاف “تم طرح سالم العيساوي ومحمود المشهداني كمرشحين لرئاسة المجلس، الا ان رئيس حزب تقدم عارض بشدة دعم سالم العيساوي لكونه يخالف الاتفاق السياسي الذي يجوز الكتلة الأكبر السنية ترشيح او تاييد أي شخصية الا بموافقتها “.وكان ائتلاف ادارة الدولة عقد، مساء امس السبت، اجتماعاً بحضور كامل قيادات الائتلاف، اضافة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني. 

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