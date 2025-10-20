مصدر إطاري:اختيار رئيس الحكومة المقبلة من قبل إيران والإطار حصراً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري، الاثنين، أن رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة ستحدد من خلال أطراف الإطار بالتشاور مع إيران صاحبة القرار، ولاتعتمد على عدد المقاعد البرلمانية التي يحققها كل مرشح او زعيم.وقال  المصدر، ان “الاطار التنسيقي يرفض ان يكون السوداني في السلطة لولاية ثانية، حتى لو حقق اغلبية المقاعد البرلمانية في المرحلة المقبلة”.واضاف ان “الاطار التنسيقي لديه عرف سياسي لايعتمد على عدد المقاعد البرلمانية في منح رئاسة الوزراء بل على التوافق بين الاطراف السياسية، وهو الامر الذي جرى العمل عليه في الدورات البرلمانية الماضية”.وبين ان “رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة سيتم تحديدها من خلال الاطراف المشكلة للإطار بالتشاور مع إيران حصرا، حيث لاتعتمد على عدد المقاعد بل على حالة القبول داخل الاطار”. 

