مصدر إطاري:التيار الصدري سيشارك في حكومة السوداني

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النقل النيابية:العمل في ميناء الفاو يسير بشكل جيد
المالية النيابية:لن نتدخل في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
الخزانة الأمريكية:ارتفاع قيمة السندات العراقية إلى 35.630 مليار دولار
نائب:السرقات في العراق بدعم سياسي وقضائي
سياسي كردي:حقول نفط الموصل “ملك صرف” إلى أبن البارزاني” منصور”
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المالية النيابية:لن نتدخل في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
ولايتي:دعم الحشد الشعبي من أولوياتي البرلمانية
بالوثيقة..وزارة المالية تطالب النزاهة بالتحقيق في سرقة (2.5) مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
الأعرجي للهيان:العراق وإيران جسدان في روح واحدة!!!
تظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بغداد..كفى انتهاكا لسيادة العراق
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