مصدر إطاري:التيار الصدري سيشارك في حكومة السوداني

مصدر إطاري:التيار الصدري سيشارك في حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قيادي في الإطار التنسيقي، الأربعاء، عن كيفية تقسيم الوزارات الـ12 بين الكتل الشيعية، مشيراً الى اتفاق يقضي بالإبقاء على حصص التيار الصدري (الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزير الصحة).وقال القيادي الذي رفض الكشف عن أسمه ، إن “هناك اتفاقاً داخل الإطار التنسيقي على تقسيم الوزارات حيث سيحصل ائتلاف دولة القانون على 3 وزارات هي النفط والتعليم العالي والزراعة، بينما ستذهب لتحالف الفتح خمس وزارات هي الداخلية والكهرباء والاتصالات والنقل والعمل والشؤون الاجتماعية”.وتابع المصدر ان “هناك اتفاقاً مبدئياً داخل الإطار التنسيقي على أن تبقى مناصب التيار الصدري في موقعها وان يبقى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء لحميد الغزي وكذلك وزارة الصحة تبقى بالوكالة بإدارة الوكيل هاني العقابي”.ولفت الى ان “وزارات والموارد المائية والرياضة والشباب ستذهب إلى المستقلين، اما الهجرة والمهجرين ستذهب إلى المسيحيين”.وأشار القيادي إلى أن “الكتل سياسية واجب عليها تقديم ثلاثة مرشحين للحقيبة الوزارية، على أن يختار المكلف محمد شياع السوداني أحد هذه الأسماء لمنصب الوزير”.

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