مصدر إطاري:السوداني سيزور طهران الأربعاء المقبل لدعم الاقتصاد الإيراني وتعزيز وحدة الموقف السياسي

مصدر إطاري:السوداني سيزور طهران الأربعاء المقبل لدعم الاقتصاد الإيراني وتعزيز وحدة الموقف السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر إطاري، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور العاصمة طهران يوم الأربعاء المقبل.وقال المصدر ، إن “رئيس الوزراء العراقي سيلتقي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كما سيلتقي علي خامنئي خلال هذه الزيارة لمواصلة الدعم الاقتصادي يران وتعزيز وحدة الموقف السياسي”.وأضاف المصدر الإيراني أنه “سيتم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك الأوضاع في المنطقة لا سيما التطورات الحاصلة في سوريا عقب تغيير النظام السوري”.

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