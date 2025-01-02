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الأحد المقبل..جلسة استثنائية لمجلس النواب لتمديد عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات
مصدر إطاري:السوداني سيزور طهران الأربعاء المقبل لدعم الاقتصاد الإيراني وتعزيز وحدة الموقف السياسي
الفياض:سيبقى الحشد راية بيد الإمام خامئني ولا نخاف من الخطر السوري
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نائب:حكومة السوداني سحبت بعض القوانين المهمة من البرلمان لأغراض سياسية
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
الداخلية:ضبط أكثر من (6) أطنان من المخدرات الإيرانية خلال 2024
الفياض:سندافع عن المشروع الإيراني حتى الموت
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
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