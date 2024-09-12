مصدر إطاري:السوداني وافق على الطلب الإيراني بزيادة حجم صادراتها للعراق إلى (50) مليار دولار سنوياً

مصدر إطاري:السوداني وافق على الطلب الإيراني بزيادة حجم صادراتها للعراق إلى (50) مليار دولار سنوياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي إطاري، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، بأن رئيس الوزراء محمد السوداني وافق على طلب الرئيس الإيراني بزشكيان بزيادة حجم الصادرات الإيرانية للعراق إلى 50  مليار دولار سنويا قابل للزيادة، وأضاف المصدر، أن السوداني كذلك تعهد للجانب الإيراني استمرار توريد الغاز من إيران حتى ولو وصل الانتاج العراقي من الغاز إلى تصديره خارج البلاد ،واكد المصدر ان الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين ستؤمن لإيران نحو 100 مليار دولار  .

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