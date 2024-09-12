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حزب طالباني: لا سيادة للعراق في ظل الحكومة الإطارية
نائب:تعديل قانون المخدرات يخضع للدراسة
تحالف السيادة:لا حل لأزمة الرئاسة البرلمانية
إيران:القطار الإيراني سيصل إلى سوريا من خلال سكة الحديد العراقية لنقل “البضائع وأخرى”
خبير قانوني:الإتفاقيات التي أبرمت بين العراق وإيران لا تحتاج إلى المصادقة البرلمانية
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خبير قانوني:الإتفاقيات التي أبرمت بين العراق وإيران لا تحتاج إلى المصادقة البرلمانية
مصدر إطاري:السوداني وافق على الطلب الإيراني بزيادة حجم صادراتها للعراق إلى (50) مليار دولار سنوياً
اليوم ..أسعار صرف الدولار= 150500 ديناراً
أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
نائب يطالب باستجواب السوداني بشأن سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
خبير اقتصادي:بسبب الفشل والفساد..الحكومة أمام تحدي مالي كبير جراء انخفاض أسعار النفط
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- اذاعة INN