مصدر إطاري:العامري والخزعلي والفياض سيدخلون الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة

مصدر إطاري:العامري والخزعلي والفياض سيدخلون الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، عن عقد قادة في الإطار اجتماعات مع شخصيات إيرانية بارزة في طهران، لبحث التحالفات الانتخابية المستقبلية لقوى الإطار التنسيقي قبل خوض انتخابات مجالس المحافظات والأقضية العراقية.وقال إن “قاد في الإطار وهم (قيس الخزعلي، هادي العامري، فالح الفياض) عقدوا اجتماعات عدة في العاصمة الإيرانية طهران، مع شخصيات بارزة شهدت بحث التحالفات الانتخابية لقوى الإطار التنسيقي لخوض انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف المصدر أن “هذه الاجتماعات جاءت بعد الخلافات الأخيرة حول تشكيل التحالفات الانتخابية”، مشيراً إلى أن “الخزعلي والعامري والفياض، عادوا الى العاصمة بغداد دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل تحالف انتخابي كبير يضم كل أطراف الإطار والفصائل المسلحة، خصوصاً أن الرغبة الإيرانية كانت تدفع بهذا الاتجاه”.ويدور حراك لتغييرات سياسية من المرجح أنها ستؤثر على توزيع الخارطة الانتخابية في التنافس المقبل على مقاعد مجالس المحافظات، بعد توسع “التشققات” داخل الإطار التنسيقي ككل وفي بعض كتله أيضاً، ما ينذر بـ”مفاجأة غير معتادة”.ولم يخفِ بعض القيادات في الإطار التنسيقي، تذمرهم من “إصرار” زعيم الائتلاف نوري المالكي على “التفرد بالقرار” ومن المرجح أنهم سيغادرون بأقرب فرصة لخوض انتخابات مجالس المحافظات منفردين أو منضوين في تحالف يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو غيره.

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