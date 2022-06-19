مصدر إطاري:العيداني المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة المقبلة بأمر إيراني

مصدر إطاري:العيداني المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة المقبلة بأمر إيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، الأحد، ان الاخير بصدد تشكيل لجان تفاوضية للتحاور والتباحث مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما القوى الرافضة للذهاب الى جانب المعارضة، مشيرا الى ان الاطار سيطرح مرشحاً لرئاسة الحكومة المرتقبة يحظى بمقبولية ومباركة التيار الصدري.وأفاد المصدر ، ان “الاطار سيسمي اعضاء لجانه التفاوضية لانطلاق الحوار السياسي مع جميع القوى لتشكيل الحكومة المقبلة والتهيئة لعقد حوار الطاولة المستديرة بين جميع أطراف العمل السياسي الفاعلين في المعادلة الرقمية لتشكيل الحكومة”.واشار الى ان “الاطار يهتم ببرنامج الحكومة المقبلة الى جانب اهتمامه باختيار رئيس حكومة قادر على ادارة البلاد بما يحقق مصالحها بعيداً عن المصالح الحزبية، الى جانب التأكيد على ان يكون المرشح يحظى بمباركة ومقبولية التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لضمان عدم الطعن به او الدخول في متاهات جديدة”.واكد المصدر ان “ما يروج له البعض من أسماء مقترحة لرئيس الحكومة المقبلة غير صحيحة (نوري المالكي، حيدر العبادي، خالد الاسدي، وغيرهم) لكن هناك شبه اتفاق اولي على تسمية محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني مرشحا للحكومة المقبلة فهو يحظى بمقبولية  إيران وحرسها الثوري.واضاف ان “الاطار يسعى لتشكيل حكومة تفند وتقطع الطريق على جميع المتصيدين بالماء العكر او الذين يحاولون تصعيد الصراع الشيعي – الشيعي والذي لا وجود له من الأساس على اعتبار ان الاطار تعامل بلغة الاحتواء بعيدا عن لغة الإقصاء”.وعن الاجتماع الأخير الذي عقدته قوى الإطار مع رئيس الوزراء، قال المصدر ان “الاطار كان قد ناقش مع رئيس حكومة  تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في اجتماعه الأخير، جملة من الملفات التي أثارت امتعاض الكاظمي”.

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