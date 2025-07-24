مصدر إطاري:القيادي في حزب الدعوة (عطوان العطواني) سيكون محافظا لبغداد

مصدر إطاري:القيادي في حزب الدعوة (عطوان العطواني) سيكون محافظا لبغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون،اليوم الخميس، عن مرشح الائتلاف الوحيد لشغل منصب محافظ بغداد الجديد، مبيناً أن مجلس بغداد سيجتمع الليلة لانتخابه. وقال المصدر ، إن “مجلس محافظة بغداد سيعقد جلسته مساء اليوم لانتخاب محافظ جديد لبغداد”.وأضاف أن “منصب محافظ بغداد من استحقاق ائتلاف دولة القانون، ولا يمكن لأي كتلة أن تتجاوز الاستحقاق السياسي ولا الانتخابي”.ولفت إلى أن “القيادي في ائتلاف دولة القانون ورئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، هو المرشح الوحيد لمنصب محافظ بغداد”.وكان مجلس محافظة بغداد، قرر يوم الأحد الماضي، إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي، على التقاعد.

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