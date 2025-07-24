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مفوضية الانتخابات:الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة بنسبة 100% !!!!
مصدر إطاري:القيادي في حزب الدعوة (عطوان العطواني) سيكون محافظا لبغداد
نائب: رئاسة البرلمان سور سراق المال العام وخونة العراق
وزير سابق:الخونة بائعي قناة خور عبدالله العراقية للكويت معروفين لدى الشعب
نائب:قائمة السفراء الجدد خالية من القومية التركمانية
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البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
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وزير سابق:الخونة بائعي قناة خور عبدالله العراقية للكويت معروفين لدى الشعب
نواب العراق يطالبون بإلغاء إتفاقية قناة خور عبدالله
ائتلاف المالكي:قانون الحشد الشعبي سيُقر بأمر السوداني
وزارة الداخلية:أسحلة الميليشيات والجهات المتنفذة غير مشمولة “بحصر السلاح بيد الدولة”!
الخارجية النيابية:(زيدان) لم يدافع عن حقوق العراق ومصالحه
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