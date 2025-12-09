مصدر إطاري:المالكي والسوداني المرشحان الرئيسيان لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مقرب من الإطار التنسيقي، الثلاثاء، أن عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل تجري بسلاسة ووفق المسار الطبيعي المتفق عليه داخل الإطار، مشيراً إلى أن ما يتداول في وسائل الإعلام لا يعكس حقيقة ما يجري، بل يهدف إلى إثارة الجدل واشغال الرأي العام.وقال المصدر، إن “المناقشات داخل الإطار التنسيقي تسير دون أي تعقيدات تذكر، وما ينشر عبر المنصات الإعلامية لا يمت لما يدور من حوارات داخل الإطار بصلة”، مبيناً أن “الكثير مما يطرح إعلامياً يأتي بدافع الإثارة ليس أكثر”.واضاف المصدر أن” الآلية المعتمدة داخل الإطار تمنح حق الترشح لمنصب رئيس الوزراء لأي جهة تمتلك 25 مقعداً فما فوق ، وهو ما ينطبق على ثلاثة أطراف كتلة الإعمار والتنمية، ائتلاف دولة القانون، وكتلة صادقون برئاسة  قيس الخزعلي، إلا أن الأخير اعتذر عن خوض المنافسة، ليقتصر التنافس على المالكي والسوداني” .وبيّن أن السوداني “جرى استبعاده من الترشح بسبب الأخطاء التي رافقت فترة توليه رئاسة الحكومة، ما يعني أن أمامه خيارين اما تقديم بديل عنه، أو ترك الساحة لمرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”. 

