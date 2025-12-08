مصدر إطاري:تغريدات(سافايا) بشأن تشكيل الحكومة لا يؤخذ بها من قبل الإطار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر إطاري،الاثنين، ان تغريدات مبعوث الرئيس الامريكي الى العراق مارك سافايا لايمكن ان تأخذ طريقها الى التنفيذ، موضحا ان هناك هالة اعلامية كبيرة حول هذه الشخصية قد تكون تمهيدا لتدخل امريكا في تشكيل الحكومة الجديدة.وقال المصدر، ان “الحديث عن تدخل المبعوث الامريكي لترامب مارك سافايا في مسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد، تعتبر ضجة مفتعلة لاقيمة لها اطلاقا”.واضاف ان “نتائج الانتخابات تفرض واقعا مختلفا، ووزارة الخارجية الامريكية رحبت بهذه النتائج بعد 48 ساعة من اعلانها، وقالت ان الحكومة ستتشكل على ضوء هذه النتائج”.وبين ان “هناك محاولة لاعطاء المبعوث الامريكي غير المرغوب فيه، هالة كبيرة”، لافتا الى ان “تضخيم الامور تجاه هذا المبعوث قد يكون محاولة لتمهيد التدخل الامريكي، حيث ان الهالة الاعلامية والتضخيم والتغريدات التي يطلقها سافايا لايمكن ان تأخذ طريقها الى التنفيذ”.

