مصدر إطاري:حظوظ السوداني ما زالت قوية لرئاسة الحكومة المقبلة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر إطاري مسؤول،اليوم الأثنين،وجود اتفاق محدد داخل قوى الإطار التنسيقي على شخصية معينة لتولي قيادة الحكومة المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستكون صعبة في ظل تحديات داخلية وخارجية معقدة.وقال المصدر، إن “هناك بالفعل اتفاقاً داخل قوى الإطار على شخصية محددة لقيادة المرحلة المقبلة، إلا أن ذلك لا يعني أن الطريق سيكون سهلاً”، مبيناً أن “العراق يمر بظروف حساسة في ظل متغيرات الوضعين الإقليمي والدولي، إضافة إلى الأزمات المتداخلة التي تواجه البلاد”.وأضاف أن “رئيس الوزراء القادم يجب أن يتمتع بمرونة عالية في إدارة الأزمات، ولا سيما الأزمة المالية في ظل العجز الكبير، فضلاً عن قدرته على التعامل مع الضغوط والاستحقاقات التي ستفرضها المرحلة المقبلة”.وأشار إلى أنه “بعد استكمال ملف انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، سيقوم الأخير بتكليف مرشح لتشكيل الكابينة الوزارية”، معتبراً أن “الأمر من حيث تحديد المرشح سيكون جاهز، لكن الأهم هو أن يمتلك هذا المرشح القدرة على قيادة البلاد إلى بر الأمان في ظل الملفات المعقدة والصعبة المطروحة على الساحة”.ويعتزم الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، عقد اجتماع مهم مساء اليوم  الاثنين في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لوضع اللمسات الأخيرة على ملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء.وأشار إلى أن “حظوظ رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في الحصول على ولاية ثانية ما تزال قائمة، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات اجتماع مساء اليوم”.

