مصدر إطاري:خلافات داخل الإطار على المرشح لرئاسة البرلمان

مصدر إطاري:خلافات داخل الإطار على المرشح لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، وجود انقسام داخل قوى الإطار التي تمثل القوى الشيعية الحاكمة في البلاد على مرشحين اثنين من النواب السُنة لخلافة رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف ، إن الكتل السُنية بين يديها مرشحان اثنان لخلافة رئيس مجلس النواب في منصبه، أحدهما النائب سالم العيساوي، وهو مرشح حزب “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، أما المرشح الثاني فهو مثنى السامرائي رئيس تحالف “العزم”.وأوضح أن “الإطار التنسيقي لم يتفق على مرشح محدد، وهناك انقسام حاليا على المرشحين”، مردفا بالقول ان “كتلة دولة القانون تؤيد ترشيح العيساوي، اما تحالف الفتح يؤيد مثنى السامرائي”.ونوه المصدر إلى عدم اتفاق الكتل السنية أيضا على مرشح محدد مما يؤخر حسم منصب رئيس مجلس النواب و يؤجل التصويت إلى وقت المساء او غداً الخميس”.في غضون ذلك قال مصدر نيابي مطلع للوكالة، إن جلسة مجلس النواب لن تشهد اليوم الأربعاء انتخاب رئيس جديد للمجلس، بسبب استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية السنية، مع انقسام في مواقف قوى الإطار التنسيقي، ولهذا سترفع فقرة انتخاب الرئيس من جدول الأعمال.ولفت إلى أن الجلسة ستنعقد فقد للتصويت على تمديد عمل المفوضية.

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