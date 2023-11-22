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النزاهة: الحكمٍ (3) سنوات سجن بحقّ مدير عام سابق في جهاز المخابرات
مصدر إطاري:خلافات داخل الإطار على المرشح لرئاسة البرلمان
وزارة الكهرباء:تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية
وزارة النفط: اعتماد الدفع الإلكتروني للتزود بالوقود اعتبارا من العام المقبل
حكومة الإطار “زعلانة” من القصف الأمريكي على ميليشيا الحشد
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وزارة الكهرباء:تحويل جميع المباني الحكومية في البلاد للعمل بالطاقة الشمسية
وزارة النفط: اعتماد الدفع الإلكتروني للتزود بالوقود اعتبارا من العام المقبل
اليوم..سعر صرف الدولار=159500 ديناراً
الزراعة الأمريكية: العراق بالمرتبة الثامنة في استيراد الأرز الأمريكي
مجلس الوزراء يقرر شمول “تجار الذهب والسيارات والهواتف والسكائر ” بالحصول على الدولار بالسعر الرسمي
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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العامري: استهداف القوات الأمريكية للحشد انتهاكا للسيادة الإيرانية على العراق
القوات الأمريكية تقصف معسكراً للحشد الشعبي والحرس الثوري في جرف الصخر الخارجة عن السيادة العراقية
نائب كردي سابق للبارزاني: عن أي مظلومية تتحدث؟؟ كفى كذباً
بالوثيقة..رئاسة البرلمان تعلن عن طرد الحلبوسي من البرلمان
الطباطبائي عمار:حماية الحدود الإيرانية واجبا شرعيا على حكومتنا
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