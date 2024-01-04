مصدر إطاري:رئيس أركان ميليشيا الحشد يدعو خامئني لعقد اجتماع مع الإمام الغايب لبحث استهداف القوات الأمريكية !

مصدر إطاري:رئيس أركان ميليشيا الحشد يدعو خامئني لعقد اجتماع مع الإمام الغايب لبحث استهداف القوات الأمريكية !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر إطاري ،اليوم الخميس ، عن دعوة رئيس أركان ميليشيا الحشد الشعبي المدعو عبد العزيز المحمداوي لإمامه   خامئني بعقد جلسة سرية مع الإمام “الغايب” في طهران لإتخاذ قرار باستهداف جميع القوات الأمريكية داخل العراق وخارجه من قبل فصائل الحشد الشعبي وإخراج القوات الأمريكية من العراق .

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